Совет ЕС утвердил 1 млрд евро помощи для Украины

После сегодняшнего решения Еврокомиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи
Совет Европейского Союза утвердил выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европейского Союза (ЕС) в своем Twitter.
"Сегодня Совет ЕС одобрил 1 млрд евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ", - говорится в сообщении.
Фото: скрин со страницы совета ЕС в Twitter
Как отмечается, после сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.
Напомним, ранее сообщалось, что Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине макрофинпомощи в 1 млрд евро.
Также добавим, что 29 мая 2018 года Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине четвертой программы макрофинансовой помощи Украине объемом в 1 млрд евро. Это был утверждено на уровне консулов.