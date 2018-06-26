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Интервью

Совет ЕС утвердил 1 млрд евро помощи для Украины

НовостиФинансы    26.06.2018 - 12:14
Фото: Европейский совет (flickr.com eeas)
Фото: Европейский совет (flickr.com eeas)

После сегодняшнего решения Еврокомиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи

Совет Европейского Союза утвердил выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европейского Союза (ЕС) в своем Twitter.

"Сегодня Совет ЕС одобрил 1 млрд евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ", - говорится в сообщении.

Фото: скрин со страницы совета ЕС в Twitter

Как отмечается, после сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине макрофинпомощи в 1 млрд евро.

Также добавим, что 29 мая 2018 года Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине четвертой программы макрофинансовой помощи Украине объемом в 1 млрд евро. Это был утверждено на уровне консулов.

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Теги публикации: Украина, Совет Европы, финпомощь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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