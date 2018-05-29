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Интервью

Совет ЕС одобрил выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи

НовостиФинансы    29.05.2018 - 16:27
Фото: здание Совета ЕС (facebook.com eucouncil)
Фото: здание Совета ЕС (facebook.com eucouncil)

Средства разделят на два транша по 500 млн евро

Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине четвертой программы макрофинансовой помощи Украине объемом в 1 млрд евро. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Новая программа предусматривает выплату Украины двух траншей - каждый в размере 500 млн евро.

Напомним, решение о предоставлении помощи Украине было ратифицировано Европейским парламентом 16 мая.

Стоит отметить, что решение было принято с поправкой, согласно которой "состав Центральной избирательной комиссии Украины отражает политический баланс, представляющий все соответствующие политические силы, особенно те, которые представлены в Раде".

В то же время, Европейский Союз намерен сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы на 30 млрд евро, перераспределив эти средства на Италию, Грецию и Испанию.

Согласно новым категориями оценки необходимости віделения финансирования станут учитываться уровень безработицы среди молодежи, уровень образования, иммиграция в период 2014-2017 годов и объемы выбросов углекислого газа в атмосферу.

Такое решение комиссии обусловлено тем, что, по мнению ее членов, восточно- и центральноевропейские государства получили непропорционально большие выгоды после расширения ЕС в 2004 году. Поэтому в рамках "Политики сплоченности" Польша должна получить на 23%, или на 19,5 млрд евро меньше, чем в период 2014-2020 годов.

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Теги публикации: Евросоюз, финансы, помощь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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