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Совет ЕС согласовал выделение 1 млрд евро помощи Украине

Фото: Совет ЕС согласовал выделение 1 млрд евро помощи Украине (neweasterneurope.eu)
Автор: Мария Кучерявец

Совет министров стран ЕС окончательно согласовал выделение Украине нового кредита на 1 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи. Средства будут направлены на обеспечение неотложных бюджетных потребностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter на исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

"ЕС усиливает финансовую поддержку Украины: Совет министров стран ЕС только что одобрил кредит на 1 миллиард евро", - написал Домбровскис.

Он подчеркнул, что это лишь часть нового исключительного пакета макрофинансовой помощи.

"Украина - это экономика в состоянии войны. Она крайне нуждается в краткосрочном финансировании. ЕС готов помочь", - добавил Домбровскис.

Напомним, как ранее писало издание Corriere della Sera, в Германии блокируют выделение этой помощи Украине на 9 млрд евро. ФРГ одобрила лишь первый транш в размере 1 млрд, средства от которого должны быть выплачены Украине до конца июля.

После чего глава Минфина Сергей Марченко подтвердил, среди стран ЕС нет единого мнения относительно предоставления Украине пакета помощи на 9 млрд евро.

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