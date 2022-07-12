Совет ЕС согласовал выделение 1 млрд евро помощи Украине

"ЕС усиливает финансовую поддержку Украины: Совет министров стран ЕС только что одобрил кредит на 1 миллиард евро", - написал Домбровскис.

Он подчеркнул, что это лишь часть нового исключительного пакета макрофинансовой помощи.

"Украина - это экономика в состоянии войны. Она крайне нуждается в краткосрочном финансировании. ЕС готов помочь", - добавил Домбровскис.

Напомним, как ранее писало издание Corriere della Sera, в Германии блокируют выделение этой помощи Украине на 9 млрд евро. ФРГ одобрила лишь первый транш в размере 1 млрд, средства от которого должны быть выплачены Украине до конца июля.

После чего глава Минфина Сергей Марченко подтвердил, среди стран ЕС нет единого мнения относительно предоставления Украине пакета помощи на 9 млрд евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.