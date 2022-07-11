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Не все страны ЕС готовы выделить помощь Украине на 9 млрд евро, - Марченко

Новина українською →
Киев, Понедельник 11 июля 2022 12:43
Не все страны ЕС готовы выделить помощь Украине на 9 млрд евро, - Марченко Фото: Марченко заявил, что не все страны ЕС готовы выделить помощь Украине на 9 млрд евро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Среди стран ЕС нет единого мнения относительно предоставления Украине пакета помощи на 9 млрд евро. Не все страны Союза готовы поддерживать Киев такой суммой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра финансов Сергея Марченко в интервью Corriere della Sera.

Министр отметил, что Украина получает оружие и военную помощь, но этого недостаточно, чтобы победить или отвоевать оккупированные территории. Это явный признак того, что Европейский Союз и мир устали от войны в Украине.

"Некоторые правительства не готовы поддерживать Украину такой суммой. В первые месяцы войны Европа была единой. Сейчас мы видим разные мнения о том, как поддержать Украину", - добавил он.

Таким образом, Марченко фактически подтвердит информацию итальянских СМИ о том, что, Германия блокирует этот пакет помощи.

Напомним, Еврокомиссия предложила пакет помощи Украине в размере 9 млрд евро еще весной, затем его одобрили лидеры стран - членов ЕС.

Однако, по информации западных СМИ, в Германии блокируют выделение этой помощи Украине. ФРГ одобрила лишь первый транш в размере 1 млрд, средства от которого должны быть выплачены Украине до конца июля.

В то же время в Минфине Украины заявляют о необходимости оказания помощи в 5 млрд долларов в месяц.

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