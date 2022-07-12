Рада ЄС погодила виділення 1 млрд євро допомоги Україні

"ЄС посилює фінансову підтримку України: Рада міністрів країн ЄС щойно схвалила кредит на 1 мільярд євро"', - написав Домбровскіс.

Він наголосив, що це лише частина нового виняткового пакету макрофінансової допомоги.

"Україна - це економіка у стані війни. Вона вкрай потребує короткострокового фінансування. ЄС готовий допомогти", - додав Домбровскіс.

Нагадаємо, як раніше писало видання Corriere della Sera, у Німеччині блокують виділення цієї допомоги Україні на 9 млрд євро. ФРН схвалила лише перший транш у розмірі 1 млрд, кошти від якого повинні бути виплачені Україні до кінця липня.

Після чого глава Мінфіну Сергій Марченко підтвердив, серед країн ЄС немає єдиної думки щодо надання Україні пакету допомоги на 9 млрд євро.

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