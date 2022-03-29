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Совет ЕС согласовал план поддержки украинских беженцев

Фото: украинские беженцы (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Совет Евросоюза согласовал план из 10 пунктов поддержки украинских беженцев, а также стран ЕС, которые принимают основную часть из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"Этот план предусматривает создание платформы ЕС по регистрации всех прибывающих и подаваемых на временную защиту", - пояснила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон первый пункт одобренного плана.

Сейчас эта регистрация проходит только в рамках каждого государства Евросоюза, без обмена информацией между национальными системами.

План также предусматривает разработку мер по противодействию эксплуатации украинских беженцев криминальными группировками.

Отдельный пункт касается приема детей, в том числе прибывших на территорию ЕС без взрослых. Также в Совете ЕС решили активировать специальную платформу по противодействию криминалу, чтобы избежать угроз безопасности.

По данным Йоханссон, в ЕС прибывает уже меньше беженцев, чем раньше. Если в пиковые дни прибывало более 200 тысяч человек, то сейчас речь идет о 40 тысяч.

В общей сложности с начала российской агрессии из Украины в Евросоюз прибыли 3,8 миллиона беженцев, из которых половина - это дети.

Напомним, в курортной Анталии приняли первых беженцев из детских домов Украины.

Мы также писали о том, что внутренне перемещенным лицам будут платить по 2000-3000 гривен с марта, если подать заявку до 14 апреля.

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ЕвросоюзБеженцы