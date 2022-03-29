Рада ЄС погодила план підтримки українських біженців

"Цей план передбачає створення платформи ЄС з реєстрації всіх тих, хто прибуває та тих, хто подається на тимчасовий захист", - пояснила єврокомісар з внутрішніх справ Ільва Йоханссон перший пункт схваленого плану.

Зараз ця реєстрація проходить тільки в рамках кожної держави Євросоюзу, без обміну інформацією між національними системами.

План також передбачає розробку заходів з протидії експлуатації українських біженців кримінальними угрупованнями.

Окремий пункт стосується прийому дітей, в тому числі прибулих на територію ЄС без дорослих. Також у Раді ЄС вирішили активувати спеціальну платформу з протидії криміналу, щоб уникнути загроз безпеці.

За даними Йоханссон, в ЄС прибуває вже менше біженців, ніж раніше. Якщо в пікові дні прибувало понад 200 тисяч осіб, то зараз мова йде про 40 тисяч.

В цілому з початку російської агресії з України до Євросоюзу прибули 3,8 мільйона біженців, з яких половина - це діти.