Совет ЕС рассмотрит новые санкции против Турции из-за бурения на шельфе Кипра

Могерини призвала Турцию уважать суверенные права Кипра на эксплуатацию своих ресурсов
В повестку дня Совета Европейского Союза в Люксембурге 14 октября будет включен вопрос о введении санкций в связи с бурением Турцией шельфа у берегов Кипра. Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в ходе разговора с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом, сообщается на сайте ЕС.
"Высокий представитель и министр обсудили сегодня возможность адресных мер из-за продолжающейся буровой деятельности Турции", - сообщила пресс-служба.
Могерини призвала Турцию воздерживаться от подобных действий и уважать суверенные права Республики Кипр на разведку и эксплуатацию своих природных ресурсов.
"Турция должна принять приглашение правительства Кипра и рассмотреть вопрос о делимитации исключительных экономических зон и континентального шельфа на основе диалога и переговоров в духе доброй воли и при полном соблюдении норм международного права и в соответствии с принципом добрососедских отношений",- говорится в сообщении.
Также сообщается, что собеседники выразили сожаление по поводу буровых работ Турции в 45 км от южного побережья Кипра.
Напомним, в июле министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили пакет санкций против Турции за незаконное бурение шельфа у побережья Кипра.