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Рада ЄС розглянула заявку Боснії та Герцоговини на членство в ЄС

Новини » В світі     10.12.2019 - 22:07
Рада ЄС розглянула заявку Боснії та Герцоговини на членство в ЄС
Ілюстративне фото (dw.com)

В ЄС вважають, що країна ще не готова за основними напрямами

У вівторок, 10 грудня, Рада Європейського союзу прийняла висновки щодо заявки Боснії та Герцеговини на членство в ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, розміщений на сайті Ради ЄС.

Як повідомляється, Рада вітає висновок Комісії по заявці Боснії та Герцеговини на
членство в Європейському Союзі, яка 29 травня надала загальну програму реформ на шляху до інтеграції в ЄС.

"Рада визнає, що Боснія і Герцеговина в даний час не в повній мірі відповідає копенгагенським політичним критеріям і потребує значних зусиллях по зміцненню своїх інститутів, щоб гарантувати демократію, верховенство права, прав людини й поваги та захисту меншин", - йдеться в повідомленні.

Також у Раді оцінили економічну складову в країні.

"Боснія і Герцеговина досягла певного ступеня макроекономічної стабільності, в той час як це все ще знаходиться на ранній стадії створення функціонуючої ринкової економіки, щоб стати конкурентоспроможним на загальному ринку... Боснія і Герцеговина в цілому знаходиться на ранній стадії щодо її рівня готовності взяти на себе зобов'язання членства в ЄС і має значно активізуватися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, влітку мали відбутися переговори про вступ Албанії та Північної Македонії в ЄС, але в червні Рада Європи відклала переговори.

Раніше РБК-Україна писало, що ЄС готовий надати підтримку у розмінуванні на Донбасі і роботі місії ОБСЄ після нормандської зустрічі.

ЄС: динаміка нормандської зустрічі відкриває вікно можливостей
Новини України ЕвросоюзБосния и Герцеговина
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