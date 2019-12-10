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ЕС: динамика нормандской встречи открывает окно возможностей

Новости » Политика     10.12.2019 - 17:03
ЕС: динамика нормандской встречи открывает окно возможностей
Фото: нормандская встреча (kremlin.ru)

ЕС готов оказать поддержку в разминировании на Донбассе и работе миссии ОБСЕ

Динамика вчерашних переговоров на нормандской встрече открывает окно возможностей для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом говорится в заявление спикера Европейского союза.

В заявлении говорится, что меры, которые были согласованы в рамках нормандского формата, являются важными шагами.

"Их быстрая и тщательная имплементация является необходимой и будет иметь прямое положительное влияние на жизнь людей на востоке Украины по обе стороны от линии разграничения. Новая динамика переговоров в нормандском формате открывает окно возможностей, которое стороны должны использовать для прогресса в реализации минских соглашений", - говорится в сообщении.

Также ЕС рассчитывает, что Россия и в дальнейшем будет использовать свое влияние для воплощения минских соглашений. Кроме того, Брюссель готов поддерживать усилия по разминированию и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что США призвали Россию уважать свои обязательства после нормандского саммита.

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