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Совет ЕС одобрил выделение 1,2 млрд евро макрофина для Украины

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Брюссель, Пятница 11 февраля 2022 15:30
Совет ЕС одобрил выделение 1,2 млрд евро макрофина для Украины Фото: ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро (flickr com libereurope)
Автор: Илона Свиридова

Послы стран Европейского союза одобрили предложение Еврокомиссии о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины. Это должно ускорить принятие окончательного решения в Европарламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Сообщается, что средства выделяются на поддержку Украины в ситуации острого кризиса и укрепление ее финансовой устойчивости.

"Нынешняя геополитическая напряженность оказывает серьезное экономическое воздействие на Украину. Государства-члены готовы предоставить макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро. Я рад сообщить, что сегодня мы решили поддержать предложение Комиссии, чтобы финансовая помощь без промедления поступила в Украину", - заявил министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.

Экстренная макрофинансовая помощь рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух выплат. Выделение траншей будет зависеть от результатов реализации программы сотрудничества МВФ и Украины.

Напомним, в начале февраля Еврокомиссия одобрила предоставление Украине финансовой помощи на 1,2 млрд евро.

Кроме того, Франция выделит 1,2 млрд евро на проекты развития в Украине.

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