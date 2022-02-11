Рада ЄС схвалила виділення 1,2 млрд євро макрофіну для України
Посли країн Європейського союзу схвалили пропозицію Єврокомісії про виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для України. Це має прискорити прийняття остаточного рішення в Європарламенті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.
Повідомляється, що кошти виділяються на підтримку України в ситуації гострої кризи та зміцнення її фінансової стійкості.
"Нинішня геополітична напруженість чинить серйозний економічний вплив на Україну. Держави-члени готові надати макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро. Я радий повідомити, що сьогодні ми вирішили підтримати пропозицію Комісії, щоб фінансова допомога без зволікання надійшла в Україну", - заявив міністр економіки, фінансів і відновлення Франції Брюно Ле Мер.
Екстрена макрофінансова допомога розрахована на 12 місяців і складатиметься з двох виплат. Виділення траншів залежатиме від результатів реалізації програми співпраці МВФ і України.
Нагадаємо, на початку лютого Єврокомісія схвалила надання Україні фінансової допомоги на 1,2 млрд євро.
Крім того, Франція виділить 1,2 млрд євро на проекти розвитку в Україні.