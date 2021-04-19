Совет ЕС одобрил космическую программу на 15 млрд евро

Совет ЕС одобрил космическую программу на 2021-2027 годы. На финансирование программы будет выделено 14,8 миллиарда евро.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
"Совет ЕС принял регуляторные правила введения космической программы ЕС на 2021-2027 годы. Соглашение, достигнутое в декабре прошлого года с Европейским парламентом, открыла путь к скорейшему принятию этого проекту во втором чтении", - говорится в сообщении.
В частности, новые регуляторные правила призваны упростить применение европейского законодательства в сфере космоса, усовершенствовать имеющиеся космические программы, в частности EGNOS, Galileo и Copernicus, эффективно выявлять возможные источники опасности через космический компонент ситуативного оповещения (SSA) и обеспечивать для национальных правительств каналы защищенного спутниковой связи (GOVSATCOM).
Ожидается, что Европарламент может принять этот документ уже в апреле. После этого "космические" регуляторные правила будут считаться формально принятым и будут применяться ретроспективно, начиная с 1 января 2021 года.
Напомним, в 2018 году Еврокомиссия подписала соглашение о сотрудничестве с Государственным космическим агентством Украины. В частности, Украина сотрудничает с ЕС в рамках программы наблюдения и мониторинга Земли Copernicus.
Кроме того, Украина надеется создать спутниковую группировку космического наблюдения на основе сканеров среднего и высокого разрешения.