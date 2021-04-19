Рада ЄС схвалив космічну програму на 15 млрд євро

Рада ЄС схвалив космічну програму на 2021-2027 роки. На фінансування програми буде виділено 14,8 мільярда євро.

"Рада ЄС прийняла регуляторні правила введення космічної програми ЄС на 2021-2027 роки. Угода, досягнута в грудні минулого року з Європейським парламентом, відкрила шлях до якнайшвидшого прийняття цього проекту в другому читанні", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, нові регуляторні правила покликані полегшити застосування європейського законодавства у сфері космосу, удосконалити наявні космічні програми, зокрема EGNOS, Galileo і Copernicus, ефективно виявляти можливі джерела небезпеки через космічний компонент ситуативного оповіщення (SSA) і забезпечувати для національних урядів канали захищеного супутникового зв'язку (GOVSATCOM)

Очікується, що Європарламент може прийняти цей документ у квітні. Після цього "космічні" регуляторні правила будуть вважатися формально прийнятим і будуть застосовуватися ретроспективно, починаючи з 1 січня 2021 року.