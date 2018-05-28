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Интервью

Украина и ЕС подписали соглашение о сотрудничестве в космической сфере

НовостиПолитика    28.05.2018 - 17:22
Фото: подписание соглашения (facebook.com-DKAUkraine)
Фото: подписание соглашения (facebook.com-DKAUkraine)

Документ был подписан 25 мая

Европейская комиссия (ЕК) 25 мая подписала соглашение о сотрудничестве с Государственным космическим агентством Украины. Об этом сообщает пресс-служба Представительства Европейского союза в Украине.

"Его цель - распространение преимуществ программы наблюдения и мониторинга Земли Copernicus за пределы границ ЕС. Документ был подписан в рамках Европейской политики соседства и Восточного партнерства", - отмечается в сообщении.

Документ подписали от имени ЕК директор по космической политике, программе Copernicus и обороне Филипп Брюне и глава Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко.

Указано, что программа Copernicus является наиболее амбициозной и успешной программой наблюдения за Землей, которая дает преимущества при мониторинге за землей, водой и атмосферой, а также поддержку в прогнозировании, управлении и уменьшении негативных последствий природных катастроф.

Отмечается, что в рамках такого формата сотрудничества Государственное космическое агентство намерено предоставлять программе Copernicus полный, свободный и открытый доступ к данным со своих спутников, ведущих наблюдение за Землей.

"Украинские граждане, ученые, исследователи и частный сектор получат полный, свободный и открытый доступ к данным семьи спутников Copernicus Sentinel, которые используют высокоскоростное соединение между хабами данных", - сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что каждая из сторон будет финансировать свою деятельность и придерживаться принципа "необмена средствами" в рамках соглашения сотрудничества.

Напомним, в прошлом году президент Петр Порошенко сообщил, что во время переговоров с премьер-министром ОАЭ, правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактумом была достигнута договоренность о сотрудничестве в космической сфере.

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Теги публикации: Еврокомиссия, космос, Госкосмос  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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