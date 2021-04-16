Совет ЕС обсудит закрытие Россией акватории Черного моря возле Крыма

В понедельник, 19 апреля, Совет Европейского союза обсудит закрытие Россией акватории Черного моря возле оккупированного Крыма . Министры иностранных дел стран ЕС примут во внимание все аспекты.

Об этом на брифинге заявил представитель Европейской комиссии по вопросам внешней политики Петер Стано.

"В отношении анонса, сделанного Россией, мы приняли это во внимание и анализируем, равно как и ситуацию в целом. Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель будет обсуждать этот вопрос на заседании министров иностранных дел", - отметил Стано.

Он также добавил, что после встречи у Европейского союза будет четкая позиция.

Отметим, ранее Россия объявила о закрытии части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных кораблей под предлогом военных учений. Акватория будет закрыта со следующей недели до октября 2021 года.