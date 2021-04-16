Рада ЄС обговорить закриття Росією акваторії Чорного моря біля Криму

У понеділок, 19 квітня, Рада Європейського союзу обговорить закриття Росією акваторії Чорного моря біля окупованого Криму . Міністри закордонних справ країн ЄС візьмуть до уваги всі аспекти.

Про це на брифінгу заявив представник Європейської комісії з питань зовнішньої політики Петер Стано.

"Щодо анонсу, зробленого Росією, ми взяли це до уваги і аналізуємо, так само як і ситуацію в цілому. Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель буде обговорювати це питання на засіданні міністрів закордонних справ", - зазначив Стано.

Він також додав, що після зустрічі у Європейського союзу буде чітка позиція.

Зазначимо, раніше Росія оголосила про закриття частини акваторії Чорного моря у напрямку Керченської протоки для іноземних кораблів під приводом військових навчань. Акваторія буде закрита з наступного тижня до жовтня 2021 року.