Совет ЕС по иностранным делам соберется на заседание. Обсудят усиление санкций против РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал на 11 апреля заседание Совета Евросоюза по иностранным делам. Основная тема - усиление санкций против России за развязанную войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Борреля.

По его словам, ЕС уже ввел полномасштабные санкции против России. Однако необходимо сделать больше в энергетическом секторе, включая нефтяной.

"В понедельник я созову Совет ЕС по иностранным делам для обсуждения следующих шагов", - добавил Боррель.

Европейский дипломат выразил уверенность в победе Украины в войне против России. Он отметил, что после этого страна станет еще сильнее, а ЕС продолжит ее поддерживать.