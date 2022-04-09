Совет ЕС по иностранным делам соберется на заседание. Обсудят усиление санкций против РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал на 11 апреля заседание Совета Евросоюза по иностранным делам. Основная тема - усиление санкций против России за развязанную войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Борреля.
По его словам, ЕС уже ввел полномасштабные санкции против России. Однако необходимо сделать больше в энергетическом секторе, включая нефтяной.
"В понедельник я созову Совет ЕС по иностранным делам для обсуждения следующих шагов", - добавил Боррель.
Европейский дипломат выразил уверенность в победе Украины в войне против России. Он отметил, что после этого страна станет еще сильнее, а ЕС продолжит ее поддерживать.
Напомним, ранее Боррель заявил, что ЕС предоставит Украине оборудование для сбора доказательств преступлений российских военных.
Отметим, 8 апреля ЕС утвердил пятый пакет санкций против России, включая эмбарго на уголь.
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