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Совет ЕС по иностранным делам соберется на заседание. Обсудят усиление санкций против РФ

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал на 11 апреля заседание Совета Евросоюза по иностранным делам. Основная тема - усиление санкций против России за развязанную войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Борреля.

По его словам, ЕС уже ввел полномасштабные санкции против России. Однако необходимо сделать больше в энергетическом секторе, включая нефтяной.

"В понедельник я созову Совет ЕС по иностранным делам для обсуждения следующих шагов", - добавил Боррель.

Европейский дипломат выразил уверенность в победе Украины в войне против России. Он отметил, что после этого страна станет еще сильнее, а ЕС продолжит ее поддерживать.

Напомним, ранее Боррель заявил, что ЕС предоставит Украине оборудование для сбора доказательств преступлений российских военных.

Отметим, 8 апреля ЕС утвердил пятый пакет санкций против России, включая эмбарго на уголь.

Война России против Украины продолжается 45-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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