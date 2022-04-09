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Рада ЄС із закордонних справ збереться на засідання. Обговорять посилення санкцій проти РФ

Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель анонсував на 11 квітня засідання Ради Євросоюзу у закордонних справах. Основна тема - посилення санкцій проти Росії за розв'язану війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Борреля.

За його словами, ЄС вже ввів повномасштабні санкції проти Росії. Однак необхідно зробити більше в енергетичному секторі, включаючи нафтовий.

"У понеділок я скликаю Раду ЄС із закордонних справ для обговорення наступних кроків", - додав Боррель.

Європейський дипломат висловив упевненість у перемозі України у війні проти Росії. Він зазначив, що після цього країна стане ще сильнішою, а ЄС продовжить її підтримувати.

Нагадаємо, раніше Боррель заявив, що ЄС надасть Україні обладнання для збору доказів злочинів російських військових.

Зазначимо, 8 квітня ЄС затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії, включаючи ембарго на вугілля.

Війна Росії проти України триває 45-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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