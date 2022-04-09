ru ua
Сб, 09 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС предоставит Украине оборудование для сбора доказательств преступлений военных РФ, - Боррель

Новина українською →
Брюссель, Суббота 09 апреля 2022 00:56
ЕС предоставит Украине оборудование для сбора доказательств преступлений военных РФ, - Боррель Фото: высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Европейский союз проведет обучение и будет предоставлять оборудование для сбора доказательств военных преступлений РФ в Украине и передачи их в Международный уголовный суд. ЕС отдельно предусмотрел для 7 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Киеве.

"Для того чтобы подать материалы, нам нужно их собрать, нужно собрать доказательства, свидетельства тех ужасных действий, которые были совершены не только в Буче, но и в других местах, поэтому мы должны работать вместе с вами, вместе с Генеральным прокурором. Мы должны провести обучение, предоставить необходимое оборудование, научить этим возможностям проводить расследование, чтобы все это тщательно задокументировать", - сказал Боррель.

Отметим, накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал новые санкции против России.

Война России против Украины продолжается 45 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Буча
NEWS
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну