ЕС предоставит Украине оборудование для сбора доказательств преступлений военных РФ, - Боррель
Европейский союз проведет обучение и будет предоставлять оборудование для сбора доказательств военных преступлений РФ в Украине и передачи их в Международный уголовный суд. ЕС отдельно предусмотрел для 7 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Киеве.
"Для того чтобы подать материалы, нам нужно их собрать, нужно собрать доказательства, свидетельства тех ужасных действий, которые были совершены не только в Буче, но и в других местах, поэтому мы должны работать вместе с вами, вместе с Генеральным прокурором. Мы должны провести обучение, предоставить необходимое оборудование, научить этим возможностям проводить расследование, чтобы все это тщательно задокументировать", - сказал Боррель.
Отметим, накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал новые санкции против России.
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