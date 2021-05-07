Совет ЕС по иностранным делам не планирует обсуждать санкции против России в понедельник

Введение новых санкций против России не будут обсуждать на ближайшем заседании Совета ЕС по иностранным делам. Министры иностранных дел ЕС соберутся на заседание в понедельник, 10 мая.
Об этом рассказал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twitter.
"Никаких новых санкций в отношении России на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник", - сообщил он.
Накануне во Франции заявляли, что на саммите лидеров ЕС, который должен состояться 7-8 мая, на обсуждение будет вынесен вопрос касательно мер в ответ на санкции России против представителей Евросоюза. В Париже считают, что реакция РФ на санкции Евросоюза была непропорциональной.
Напомним, 30 апреля Россия объявила о санкциях против 8 представителей Евросоюза. В санкционном списке оказались глава Европарламента и член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Латвия, чьи граждане также попали под санкции, назвала действия России давлением из-за языковой и информационной политик, которые ведет Рига.
Решение России о введении санкции против представителей ЕС осудили и в Париже. Глава французского МИД призвал Россию вести себя ответственно, чтобы снизить напряженность в отношениях между Москвой и ЕС.