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Совет ЕС по иностранным делам не планирует обсуждать санкции против России в понедельник

Автор: Дмитрий Левицкий

Введение новых санкций против России не будут обсуждать на ближайшем заседании Совета ЕС по иностранным делам. Министры иностранных дел ЕС соберутся на заседание в понедельник, 10 мая.

Об этом рассказал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twitter.

"Никаких новых санкций в отношении России на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник", - сообщил он.

Накануне во Франции заявляли, что на саммите лидеров ЕС, который должен состояться 7-8 мая, на обсуждение будет вынесен вопрос касательно мер в ответ на санкции России против представителей Евросоюза. В Париже считают, что реакция РФ на санкции Евросоюза была непропорциональной.

Напомним, 30 апреля Россия объявила о санкциях против 8 представителей Евросоюза. В санкционном списке оказались глава Европарламента и член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Латвия, чьи граждане также попали под санкции, назвала действия России давлением из-за языковой и информационной политик, которые ведет Рига.

Решение России о введении санкции против представителей ЕС осудили и в Париже. Глава французского МИД призвал Россию вести себя ответственно, чтобы снизить напряженность в отношениях между Москвой и ЕС.

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