Лидеры ЕС на саммите рассмотрят ответные меры на санкции России

Саммит ЕС рассмотрит различные ответные меры на санкции России . Он должен состоятся в конце мая.

Об этом заявил в Национальном собрании госсекретарь при МИД Франции Клеман Бо н.

Реакция РФ на санкции Евросоюза была непропорциональной, заявил госсекретарь при министерстве Клеман Бон.

"Реакция России на санкции Евросоюза была непропорциональной, она произвела ряд высылок и приняла меры против чиновников ЕС", - заявил Бон.

Он сообщил, что французская сторона "намерена придерживаться твердой линии на саммите ЕС, в котором примет участие президент Франции Эмманюэль Макрон и на котором будут рассматриваться все возможные варианты действий".

Он выразил поддержку французскому депутату и докладчику Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России Жаку Мэру "в связи с принятыми в отношении его недопустимыми мерами".

"Правительство Франции не может не реагировать на создавшуюся ситуацию. Франция неоднократно подчеркивала неприемлемый характер таких действий. Она продолжит делать такого рода заявления со всей необходимой твердостью", - напомнил Бон.