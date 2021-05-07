ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Совет ЕС по иностранным делам не планирует обсуждать санкции против России в понедельник

Новина українською → Брюссель, Пятница 07 мая 2021 16:41
Совет ЕС по иностранным делам не планирует обсуждать санкции против России в понедельник Фото: Совет ЕС не будет обсуждать санкции против РФ (naslovi.eu)
Автор: Дмитрий Левицкий

Введение новых санкций против России не будут обсуждать на ближайшем заседании Совета ЕС по иностранным делам. Министры иностранных дел ЕС соберутся на заседание в понедельник, 10 мая.

Об этом рассказал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twitter.

"Никаких новых санкций в отношении России на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник", - сообщил он.

Накануне во Франции заявляли, что на саммите лидеров ЕС, который должен состояться 7-8 мая, на обсуждение будет вынесен вопрос касательно мер в ответ на санкции России против представителей Евросоюза. В Париже считают, что реакция РФ на санкции Евросоюза была непропорциональной.

Напомним, 30 апреля Россия объявила о санкциях против 8 представителей Евросоюза. В санкционном списке оказались глава Европарламента и член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Латвия, чьи граждане также попали под санкции, назвала действия России давлением из-за языковой и информационной политик, которые ведет Рига.

Решение России о введении санкции против представителей ЕС осудили и в Париже. Глава французского МИД призвал Россию вести себя ответственно, чтобы снизить напряженность в отношениях между Москвой и ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Санкции против России Совет Европы
NEWS
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена