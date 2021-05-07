Рада ЄС у закордонних справах не планує обговорювати санкції проти Росії у понеділок
Введення нових санкцій проти Росії не будуть обговорювати на найближчому засіданні Ради ЄС у закордонних справах. Міністри закордонних справ ЄС зберуться на засідання у понеділок, 10 травня.
Про це розповів брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на сторінці у Twitter.
"Жодних нових санкцій щодо Росії на засіданні Ради ЄС у закордонних справах в понеділок", - повідомив він.
Напередодні у Франції заявляли, що на саміті лідерів ЄС, який має відбутися 7-8 травня, на обговорення буде винесено питання щодо заходів у відповідь на санкції Росії проти представників Євросоюзу. У Парижі вважають, що реакція РФ на санкції Євросоюзу була непропорційною.
Нагадаємо, 30 квітня Росія оголосила про санкції проти 8 представників Євросоюзу. У санкційному списку опинилися глава Європарламенту та член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.
Латвія, чиї громадяни також потрапили під санкції, назвала дії Росії тиском через мовну та інформаційну політики, які веде Рига.
Рішення Росії про введення санкції проти представників ЄС засудили і в Парижі. Глава французького МЗС закликав Росію поводитися відповідально, щоб знизити напруженість у стосунках між Москвою та ЄС.