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"Живой щит". Белорусский режим использует новый метод гибридной войны, - премьер Польши

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Польша, Вторник 09 ноября 2021 11:22
"Живой щит". Белорусский режим использует новый метод гибридной войны, - премьер Польши Фото: премьер-министр Польши посетил силовиков на границе в Беларусью (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл на границу с Беларусью, где находятся тысячи нелегальных мигрантов, чтобы поодержать польских силовиков. По его словам, белорусский режим практикует новый метод гибридной войны с использованием "живых щитов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Моравецкий посетил солдат и офицеров, охраняющих восточную границу Польши, утром 9 ноября. Премьера сопровождал глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Глава правительства обратился к польским силовикам. Он поблагодарил их за защиту границы и также подчеркнул, что белорусский режим использует метод "живых щитов".

"Вы - ключевой оплот для защиты от этих новых методов ... Мы не знаем, что еще придумает режим Лукашенко - это реальность", - сказал он солдатам и офицерам.

Напомним, Германия призывает ЕС помочь Польше противостоять потоку мигрантов из Беларуси.

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