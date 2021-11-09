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Германия призывает ЕС помочь Польше противостоять потоку мигрантов из Беларуси

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Германия, Вторник 09 ноября 2021 09:36
Германия призывает ЕС помочь Польше противостоять потоку мигрантов из Беларуси Фото: министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер призвал страны ЕС помочь Польше справиться с потоком мигрантов с территории Беларуси. Поскольку ни польское правительство, ни Германия не могут с этим справиться самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Bild.

Кроме того, он обвинил Лукашенко, который при поддержке российского президента Путина, пытается дестабилизировать ситуацию в ЕС, манипулируя судьбами людей

"Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом деле это работа Комиссии ЕС. Теперь я призываю их принять меры. Все государства ЕС должны объединиться здесь, потому что Лукашенко при поддержке президента России Владимира Путина использует судьбу людей для дестабилизации Запада. Итак, теперь мы должны стоять вместе. Польша или Германия не могут справиться с этим самостоятельно", - заявил Зеехофер.

В свою очередь он одобрил сооружение забора на границе с Беларусью, отметив, что Польша пока реагирует правильно.

"Мы не можем критиковать их за то, что они защищают внешнюю границу ЕС допустимыми средствами. Конечно, не с помощью огнестрельного оружия, но с помощью других средств, которые есть у них", - отметил Зеехофер.

Напомним, вчера утром из Беларуси к границе с Польшей отправилась огромная колонна мигрантов.

После чего Польша сразу же мобилизовала армию, чтобы сдержать нелегальных мигрантов из Беларуси.

Кроме того, Польша приняла решение закрыть с сегодняшнего дня пункт пропуска "Кузня" на границе с Беларусью.

Подробнее о событиях на польско-белорусской границе - в материале РБК-Украина.

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