СНБО может собраться после заседания Совбеза ООН из-за российских паспортов в ОРДЛО

Фото: Сергей Кривонос (facebook.com/Воины_АТО)

Заседание Совбеза ООН начнется в 22:00

Совет национальной безопасности и обороны Украины может провести заседание после заседания Совета безопасности ООН по рассмотрению вопроса подписания президентом России указа об упрощенном порядке получения гражданства РФ жителями оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, передает РБК-Украина со ссылкой на 5 канал.

По его словам, СНБО может собраться после заседание Совбеза ООН.

"Мы ждем заседания Совета безопасности ООН, которое состоится в 22:00 по киевскому времени, и уже после проведения заседания и в исходя из той реакции, которую мировое общество покажет на этом заседании, я думаю, будет проведено заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины ", - ответил Кривонос на вопрос, соберется ли СНБО на заседание из-за указа Путина о выдаче паспортов в ОРДЛО.

Кроме того, он назвал сам факт введения упрощенной процедуры выдачи российских паспортов на оккупированной территории Донбасса попыткой России дестабилизировать ситуацию в Украине.

Напомним, сегодня запланировано заседание Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации в ОРДЛО, связанной с выдачей российских паспортов.

ЕС заявил, что подписание указа президентом РФ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей является посягательством на суверенитет Украины.