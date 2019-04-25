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Порошенко призвал ЕС в июне ужесточить санкции против РФ

Новости » Политика    25.04.2019 - 18:48
Порошенко призвал ЕС в июне ужесточить санкции против РФ
Фото: Петр Порошенко и Линас Линкявичус (president.gov.ua)

Собеседники осудили решение президента России относительно упрощенной процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичусом призвал ЕС усилить санкции против России во время следующего пересмотра соответствующего режима в июне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента.

Собеседники осудили решение президента России относительно упрощенной процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Они подчеркнули, что это сознательный и нелегитимный шаг Кремля, который прямо противоречит минским соглашениям и подрывает мирный процесс на Донбассе.

Порошенко выразил убеждение, что международное сообщество должно жестко отреагировать на такие деструктивные действия РФ во время сегодняшнего заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министерство иностранных дел Литвы строго осуждает указ президента России Владимира Путина, которым упрощается порядок предоставления российского гражданства гражданам Украины, которые проживают в ОРДЛО. Литва считает такое решение незаконным вмешательством во внутренние дела Украины, грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.

Кроме того, ЕС заявил, что подписание указа президентом РФ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей является посягательством на суверенитет Украины.

Отметим, на сегодня запланировано заседание Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации в ОРДЛО, связанной с выдачей российских паспортов.

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