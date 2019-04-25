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В Радбезі ООН прокоментували рішення РФ про паспорти жителям ОРДЛО

Новини » Політика    25.04.2019 - 22:16
В Радбезі ООН прокоментували рішення РФ про паспорти жителям ОРДЛО
Ілюстративне фото (flickr.com/poroshenkopetro))

Це рішення суперечить мінським домовленостями

Перед початком засідання Ради безпеки ООН в Україні 5 членів Радбезу з країн Євросоюзу, а також Італія, Нідерланди і Швеція прокоментували підписання президентом Росії указу про спрощений порядок отримання громадянства РФ жителями окупованій території Донецької і Луганської областей. Про це повідомляється в Twitter ООН.

Рішення про видачу російських паспортів представники країн називають таким, що підриває суверенітет України.

"Перед початком засідання РБ ООН в Україні 5 членів Радбезу з країн Євросоюзу + Італія, Нідерланди і Швеція виступили зі спільною заявою: рішення Росії про видачу російських паспортів підриває суверенітет України і суперечить духу і букві Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

В Радбезі ООН прокоментували рішення РФ про паспорти жителям ОРДЛО

В Представництві України при ООН уточнили, що проти рішення РФ по паспортам в ОРДЛО виступили Німеччина, Франція, Велика Британія, Бельгія, Польща, Швеція, Італія та Нідерланди.

В Радбезі ООН прокоментували рішення РФ про паспорти жителям ОРДЛОНагадаємо, вчора Володимир Путін підписав указ про спрощення процедури надання російського громадянства жителям "Донецької та Луганської народних республік".

Після цього президент України Петро Порошенко закликав Захід посилити санкції проти РФ.

Також на вимогу України на 25 квітня скликали засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації в ОРДЛО.

Раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України може провести засідання після засідання Ради безпеки ООН щодо розгляду питання підписання президентом указу про спрощений порядок отримання громадянства РФ жителями окупованій території Донецької і Луганської областей.

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