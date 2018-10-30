Совбез ООН сегодня соберется на заседание по Украине

Планируется обсуждение ситуации на оккупированных территориях Донбасса
Совет Безопасности ООН сегодня, 30 октября, проведет открытое заседание по инициативе Украины, а также при поддержке партнеров в Совбезе, с целью обсуждения ситуации на оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Так, он отметил, что Совет Безопасности ООН во вторник, 30 октября, проведет открытое заседание, посвященное ситуации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
Мероприятие состоится по инициативе Украины вместе с группой друзей в Совете Безопасности",- отметил дипломат.
В последний раз Совбез обсуждал проблему российской агрессии против Украины 29 мая.
"Как мы видим, с того времени ситуация только обостряется", - добавил Николенко.
Он подчеркнул, что заседание состоится накануне анонсированных в Москве и оккупационной властью псевдо-выборов на Донбассе.
По его словам, украинская сторона подчеркивает, что такая ситуация "требует срочной реакции" Совета Безопасности ООН.
"Кроме того, планируем проинформировать международное сообщество о нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму, а также российские провокации в Азовском море", - добавил украинский дипломат.
Обсуждение должно начаться в 15:00 (в 21:00 по Киевскому времени, - ред.).
Напомним, пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что Российская Федерация должна отменить незаконные "выборы" на оккупированной части Донбасса.
Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) из Донбасса также призвала Российскую Федерацию отказаться от проведения "выборов" на оккупированном Донбассе.