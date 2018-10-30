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Совбез ООН сегодня соберется на заседание по Украине

Новости » Политика    30.10.2018 - 08:45
Фото: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)
Фото: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Планируется обсуждение ситуации на оккупированных территориях Донбасса

Совет Безопасности ООН сегодня, 30 октября, проведет открытое заседание по инициативе Украины, а также при поддержке партнеров в Совбезе, с целью обсуждения ситуации на оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Так, он отметил, что Совет Безопасности ООН во вторник, 30 октября, проведет открытое заседание, посвященное ситуации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Мероприятие состоится по инициативе Украины вместе с группой друзей в Совете Безопасности",- отметил дипломат.

В последний раз Совбез обсуждал проблему российской агрессии против Украины 29 мая.

"Как мы видим, с того времени ситуация только обостряется", - добавил Николенко.

Он подчеркнул, что заседание состоится накануне анонсированных в Москве и оккупационной властью псевдо-выборов на Донбассе.

По его словам, украинская сторона подчеркивает, что такая ситуация "требует срочной реакции" Совета Безопасности ООН.

"Кроме того, планируем проинформировать международное сообщество о нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму, а также российские провокации в Азовском море", - добавил украинский дипломат.

Обсуждение должно начаться в 15:00 (в 21:00 по Киевскому времени, - ред.).

Напомним, пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что Российская Федерация должна отменить незаконные "выборы" на оккупированной части Донбасса.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) из Донбасса также призвала Российскую Федерацию отказаться от проведения "выборов" на оккупированном Донбассе.

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