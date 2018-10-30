Радбез ООН сьогодні збереться на засідання щодо України

Фото: Радбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Планується обговорення ситуації на окупованих територіях Донбасу

Рада Безпеки ООН сьогодні, 30 жовтня, проведе відкрите засідання за ініціативою України, а також за підтримки партнерів в Радбезі, з метою обговорення ситуації на окупованих територіях Донбасу. Про це повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Так, він зазначив, що Рада Безпеки ООН у вівторок, 30 жовтня, проведе відкрите засідання, присвячене ситуації в окупованих районах Донецької й Луганської областей.

"Захід відбудеться за ініціативи України разом з групою друзів у Раді Безпеки",- зауважив дипломат.

Востаннє Радбез обговорював проблему російської агресії проти України 29 травня.

"Як ми бачимо, з того часу ситуація лише загострюється", - додав Ніколенко.

Він підкреслив, що засідання відбудеться напередодні анонсованих у Москві та окупаційною владою псевдо-виборів на Донбасі.

За його словами, українська сторона підкреслює, що така ситуація "вимагає термінової реакції" Ради Безпеки ООН.

"Крім того, плануємо поінформувати міжнародну спільноту про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, а також російські провокації в Азовському морі", - додав український дипломат.

Обговорення має розпочатися о 15:00 (о 21:00 за Київським часом, - ред.).

Нагадаємо, речниця Державного департаменту США Хізер Нойерт заявила, що Російська Федерація повинна скасувати незаконні "вибори" на окупованій частині Донбасу.

Українська сторона в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з Донбасу також закликала Російську Федерацію відмовитися від проведення "виборів" на окупованому Донбасі.