Совбез ООН сегодня проведет заседание по украинскому "языковому закону"

Фото: заседание Совбеза ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Заседание начнется в 22:00

Сегодня вечером, 20 мая, состоится заседание Совета Безопасности ООН по вопросу украинского “языкового закона”, инициировано делегацией РФ. Об этом в Facebook сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Отмечается, что заседание начнется в 22:00 по киевскому времени.

“Заседание Совбеза ООН относительно украинского языкового закона состоится в понедельник, 20 мая, в 22:00. по киевскому времени”, - написал он.

Напомним, в пятницу, 17 мая, делегация России обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание относительно Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Комментировать по сути это абсурдное обращение, которое удивило не только Украину, нет смысла. Функционирования украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН", - отметил Николенко.

РБК-Украина писало, что 15 мая действующий президент Петр Порошенко подписал законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, ранее принятый Верховной радой.