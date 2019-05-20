Радбез ООН сьогодні проведе засідання щодо українського "мовного закону"

Фото: засідання Радбезу ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Засідання почнеться о 22:00

Сьогодні ввечері, 20 травня, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН з питання українського “мовного закону”, ініційоване делегацією РФ. Про це у Facebook повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Зазначаэться, що засідання почнеться о 22:00 за київським часом.

“Засідання Радбезу ООН щодо українського мовного закону відбудеться у понеділок, 20 травня, о 22:00 год. за київським часом”, - написав він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 травня, делегація Росії звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання стосовно Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Коментувати по суті це абсурдне звернення, яке здивувало не лише Україну, немає сенсу. Функціонування української мови в Україні ніяким чином не загрожує міжнародному миру і безпеці, підтримання яких є завданням Радбезу ООН", - зазначив Ніколенко.

РБК-Україна писало, що 15 травня чинний президент Петро Порошенко підписав законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної, раніше ухвалений Верховною радою.