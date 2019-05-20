ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Радбез ООН сьогодні проведе засідання щодо українського "мовного закону"

Новини » Політика    20.05.2019 - 07:07
Радбез ООН сьогодні проведе засідання щодо українського "мовного закону"
Фото: засідання Радбезу ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Засідання почнеться о 22:00

Сьогодні ввечері, 20 травня, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН з питання українського “мовного закону”, ініційоване делегацією РФ. Про це у Facebook повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Зазначаэться, що засідання почнеться о 22:00 за київським часом.

“Засідання Радбезу ООН щодо українського мовного закону відбудеться у понеділок, 20 травня, о 22:00 год. за київським часом”, - написав він.

Радбез ООН сьогодні проведе засідання щодо українського &quot;мовного закону&quot;

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 травня, делегація Росії звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання стосовно Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Коментувати по суті це абсурдне звернення, яке здивувало не лише Україну, немає сенсу. Функціонування української мови в Україні ніяким чином не загрожує міжнародному миру і безпеці, підтримання яких є завданням Радбезу ООН", - зазначив Ніколенко.

РБК-Україна писало, що 15 травня чинний президент Петро Порошенко підписав законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної, раніше ухвалений Верховною радою.

У президента розповіли, скільки законів Порошенка підтримала Рада "Мовний закон": Угорщина сподівається на Зеленського у вирішенні проблем нацменшин
Новини України ООНЗаконязык
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся