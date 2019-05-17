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"Языковой закон": Венгрия надеется на Зеленского в решении проблем нацменьшинств

Новости » Политика    17.05.2019 - 01:17
"Языковой закон": Венгрия надеется на Зеленского в решении проблем нацменьшинств
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В МИД Венгрии надеются, что Зеленский будет способствовать восстановлению дружеских отношений между странами

Министерство иностранных дел Венгрии после подписания президентом Петром Порошенко "языкового закона" заявил, что надеются на решение "проблемных вопросов" новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Венгерские дипломаты назвали закон "соответствует духу Петра Порошенко", и выразили надежду, что с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским смогут решиться "проблемные вопросы" относительно венгерского нацменьшинства в Украине.

"Мы заинтересованы в восстановлении уравновешенных и дружественных отношений между Венгрией и Украиной, и надеемся, что новоизбранный президент будет открыт к этому", - говорится в заявлении.

В заявлении венгерского внешнеполитического ведомства повторили ранее озвученные тезисы о том, что языковой закон "вжимать права национальных меньшинств, потому что отбирает уже ранее предоставленное право на использование родного языка".

Напомним, 15 мая действующий президент Петр Порошенко подписал "языковой закон" - законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

РБК-Украина писало, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" ("языковой закон") вступит в силу через два месяца после опубликования.

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