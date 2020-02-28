Загороднюк об эскалации в Идлибе: действия РФ представляют угрозу для всего мира

Фото: Андрей Загороднюк (РБК-Украина)

Министр обороны Украины обсудил с турецким коллегой эскалацию в Идлибе

Действия Российской Федерации в сирийском Идлибе не имеют границ и несут угрозу всему миру. Об этом в Facebook заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает РБК-Украина.

Загороднюк сообщил, что обсудил обострение ситуации в Идлибе с турецким коллегой Хулуси Акаром.

"Выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных в результате обстрела, совершенного режимом Башара Асада при поддержке вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике. Мы разделяем чувства скорби со всеми, кто потерял родных и близких во время тех трагических событий", - сказал Загороднюк.

Сьогодні вранці говорив по телефону з Міністром національної оборони Турецької Республіки паном Хулусі Акаром. Висловив... Опубліковано Андрій Загороднюк Пʼятниця, 28 лютого 2020 р.

Министр отметил, что Украина как никто понимает, что такое терять людей в войне с РФ, поскольку уже шестой год украинские военные гибнут от действий России на Донбассе.

"Вчерашняя ужасная трагедия в очередной раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира", - заявил Загороднюк.

Напомним, вечером 27 февраля сирийские правительственные войска, союзником которых является Россия, нанесли авиаудар по колонне армии Турции. По последним данным, в результате удара погибли 34 турецких военных, еще 36 получили ранения.

РБК-Украина следит за эскалацией конфликта Турции против Сирии, которую поддерживает российская сторона.