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Совбез ООН призывает к полному соблюдению режима прекращения огня в Газе

Автор: Артур Родивилов

Совет безопасности ООН призвал к полному соблюдению режима прекращения огня в Секторе Газа. Совбез отметил, что существует безотлагательная необходимость в гуманитарной помощи гражданским лицам.

Об этом сообщает Reuters.

США намерены вместе с другими странами подготовить пакет предложений по восстановлению Сектора Газа, заявил ранее президент США Джо Байден. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с Махмудом Аббасом меры по обеспечению соблюдения режима прекращения огня между Израилем и вооруженными группировками.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энитони Блинкен планирует поездку на Ближний Восток.

Напомним, Байден поприветствовал прекращение огня между Израилем и Сектором Газа. Он отметил, что все заслуживают жить в безопасности.

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