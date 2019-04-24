Совбез ООН принял резолюцию по борьбе с сексуальным насилием

Фото: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Важный аспект документа - реабилитация подвергшихся насилию в ходе вооруженного конфликта

Совет безопасности ООН во вторник, 23 апреля, принял предложенную Германией резолюцию по борьбе с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

За резолюцию проголосовали 13 стран, Россия и Китай воздержались.

Соединенные Штаты в последний момент под угрозой заблокировать резолюцию добились изменения формулировки про репродуктивное и сексуальное здоровье жертв изнасилований, поскольку представители Вашингтона посчитали, что эта формулировка предполагает поддержку абортов, что недопустимо для администрации Трампа.

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал резолюцию "вехой на пути к искоренению сексуального насилия в конфликтах", поскольку она ставит во главу угла защиту жертв, а нарушителей намерены наказывать в том числе посредством санкций.

Еще один аспект резолюции - реабилитация жертв сексуального насилия.

По словам Мааса, жертвам должны быть предоставлены условия для сохранения достоинства после перенесенных ими травм.

Постпред России при ООН Василий Небензя, пояснил позицию России при голосовании тем, что к голосованию был выдвинут "неконсенсусный текст", предполагающий увеличение "бюрократических структур".

"Но даже не пытайтесь выставить нас противниками борьбы с секс-насилием в конфликтах. Наша позиция по данному вопросу остается жесткой и непримиримой. Это зло должно быть искоренено", - утверждает он.

Напомним, в декабре Генпрокуратура штата Иллинойс в США опубликовала доклад по итогам расследования сексуального насилия со стороны духовенства, в котором сообщила о 500 священниках, обвиняемых в сексуальном насилии над детьми