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В США более 500 священников обвинили в сексуальном насилии над детьми

Новости » Происшествия    20.12.2018 - 22:01
В США более 500 священников обвинили в сексуальном насилии над детьми
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Некоторые дела касаются священников, которые уже скончались

Генеральная прокуратура штата Иллинойс (США) опубликовала доклад по итогам расследования сексуального насилия со стороны духовенства, в котором сообщила о 500 священников, которых обвинила в сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщат РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press

Епархии Иллинойса обнародовали имена только 185 священников, которых, по мнению церкви, обоснованно обвинили в сексуальном насилии над детьми. Но прокуратура выяснила, что церковь получила жалобы еще на более чем 500 священнослужителей, но умолчала об этом. Некоторые дела касаются священников, которые уже скончались.

Отметим, 16 августа генпрокурор штата Пенсильвания обвинил священников в педофилии в более тысячи случаев. Расследование длилось два года и было основано на секретных документах из архивов епархий, среди которых были и признания, что написанные священниками от руки. Прокурор заявил, что это самое большое расследования сексуального насильства за всю историю США.

Ранее сообщалось, что советника Папы Римского обвинили в сексуальных домогательствах. По информации полиции, поступило несколько заявлений от пострадавших в австралийском штате Виктория, где Пелл был священником в 1970-х годах.

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