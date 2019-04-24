ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Радбез ООН ухвалила резолюцію з боротьби з сексуальним насильством

Новини » Суспільство    24.04.2019 - 06:12
Радбез ООН ухвалила резолюцію з боротьби з сексуальним насильством
Фото: Радбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Важливий аспект документа - реабілітація тих, хто зазнав насильства під час збройного конфлікту

Рада безпеки ООН у вівторок, 23 квітня, ухвалила запропоновану Німеччиною резолюцію з боротьби з сексуальним насильством у збройних конфліктах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За резолюцію проголосували 13 країн, Росія і Китай утрималися.

Сполучені Штати в останній момент під загрозою заблокувати резолюцію домоглися зміни формулювання про репродуктивне та сексуальне здоров'я жертв зґвалтувань, оскільки представники Вашингтона вважають, що це формулювання передбачає підтримку абортів, що неприпустимо для адміністрації Трампа.

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас назвав резолюцію "віхою на шляху до викорінення сексуального насильства в конфліктах", оскільки вона ставить у главу кута захист жертв, а порушників мають намір карати, зокрема за допомогою санкцій.

Ще один аспект резолюції - реабілітація жертв сексуального насильства.

Зі слів Мааса, жертвам повинні бути надані умови для збереження гідності після перенесених ними травм.

Постпред Росії при ООН Василь Небензя, пояснив позицію Росії при голосуванні тим, що на голосування був висунутий "неконсенсусний текст", що передбачає збільшення "бюрократичних структур".

"Але навіть не намагайтеся виставити нас противниками боротьби з секс-насильством у конфліктах. Наша позиція з цього питання залишається суворою і непримиренною. Це зло має бути викорінене", - стверджує він.

Нагадаємо, у грудні Генпрокуратура штату Іллінойс в США опублікувала доповідь за підсумками розслідування сексуального насильства з боку духовенства, в якій повідомила про 500 священиків, звинувачених у сексуальному насильстві над дітьми

Україна в ООН висловила протест через нові репресії в Криму Совбез ООН не смог согласовать текст резолюции по Ливии
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ООНрезолюциясексуальное насилие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся