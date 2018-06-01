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Интервью

Совбез ООН отложил голосование за резолюцию по палестинцам

НовостиПолитика    01.06.2018 - 09:11
Фото: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)
Фото: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Кувейт предлагает заставить Израиль отказаться от применения силы в отношении палестинцев

Совет безопасности ООН отложил голосование за проект резолюции Кувейта о защите палестинцев в Израиле. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что голосование по резолюции Кувейта о защите палестинцев планировалось на четверг, однако отложено минимум до 1 июня. Также сообщается, что в проекте резолюции изложены требования от израильских военных прекратить использование силовых методов в отношении палестинцев. Кроме того, документ предлагает осудить запуск ракет из сектора Газа по южным районам Израиля.

Как сообщает издание, США пообещали наложить вето на данную резолюцию, а посол Израиля в ООН Данни Данон выступил против нее из-за отсутствия упоминания о группировке ХАМАС в тексте документа.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль и сектор Газа при участии посредников договорились прекратить обстрелы.  

 

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Теги публикации: ООН, Израиль, Палестина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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