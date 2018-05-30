Израиль и сектор Газа при участии посредников договорились прекратить обстрелы

Договоренность достигнута с помощью египетских посредников

Израиль и сектор Газа договорились прекратить обстрелы после самого массированного удара по Израилю со стороны Газы с 2014 года с помощью египетских посредников. Об этом сообщает Reuters.

Так, в заявлении ХАМАС говорится, что боевики движения при помощи посредников договорились с израильскими военными о перемирии ночью в среду, 30 мая.

Палестинский чиновник сказал, что египетское посредничество привело к прекращению огня.

Напомним, 29 мая палестинцы обстреливали ракетами южные районы Израиля, а израильтяне вновь бомбили объекты боевиков в секторе Газа, однако с утра, 30 мая, в зоне противостояния установилось затишье. В свою очередь армия Израиля нанесла серию ответных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Израильская армия поразила 25 военных целей.

