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Радбез ООН відклала голосування за резолюцію щодо палестинців

НовиниПолітика    01.06.2018 - 09:11
Фото: Радбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)
Фото: Радбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Кувейт пропонує змусити Ізраїль відмовитися від застосування сили проти палестинців

Рада безпеки ООН відклала голосування за проект резолюції Кувейту про захист палестинців в Ізраїлі. Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що голосування по резолюції Кувейту про захист палестинців планувалося на четвер, однак відкладено мінімум до 1 червня. Також повідомляється, що в проекті резолюції викладені вимоги від ізраїльських військових припинити використання силових методів щодо палестинців. Крім того, документ пропонує засудити запуск ракет з сектора Газа по південних районах Ізраїлю.

Як повідомляє видання, США пообіцяли накласти вето на цю резолюцію, а посол Ізраїлю в ООН Данні Данон виступив проти неї через відсутність згадки про угруповання ХАМАС у тексті документа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль і сектор Газа за участю посередників домовилися припинити обстріли.

 

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Теги публікації: ООН, Ізраїль, Палестина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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