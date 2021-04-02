Совбез ООН единогласно осудил убийства сотен мирных жителей Мьянмы

Совет Безопасности ООН единогласно осудил насилие в отношении мирных демонстрантов со стороны властей Мьянмы . Страны-участники в своем заявлении, распространенном в четверг, 1 апреля, зафиксировали "смерть сотен мирных жителей, в том числе женщин и детей".

Совбез ООН начал обсуждение последней вспышки насилия в Мьянме в среду по предложению Великобритании. Только в субботу, по данным ООН, в стране были убиты 107 человек, в том числе 7 детей. Субботу, 27 марта, называют самым кровопролитным днем с начала протеста против захвативших власть военных.

Между тем специальный посланник главы ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер еще в среду призвала Совбез прибегнуть к незамедлительным действиям в свете продолжающегося насилия.

"Изучите все доступные инструменты, чтобы предпринять коллективные действия и сделать то, что правильно, то, чего заслуживает народ Мьянмы - и тем самым предотвратить катастрофу на разных уровнях в самом сердце Азии", - подчеркнула спецпосланник на заседании Совбеза ООН.