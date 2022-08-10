UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Соучредитель шведской Amnesty International покинул организацию из-за отчета о ВСУ

Фото: еще один директор Amnesty International покинул организацию (facebook.com/amnestyua)
Автор: Наталья Юрченко

Соучредитель Amnesty International в Швеции Пер Вестберг объявил о выходе из организации из-за несогласия с отчетом об украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Svenska Dagbladet.

Вестберг выступил с критикой отчета об Украине. Он решил покинуть правозащитную организацию после почти 60 лет работы в ней.

"Я являюсь членом организации уже почти шестьдесят лет. С тяжелым сердцем я из-за заявлений Amnesty относительно войны в Украине заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество", - сказал он.

Пер Вестберг был одним из соучредителей шведского отдела Amnesty International, который образовался в 1964 году.

Скандальный отчет

Напомним, 4 августа правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет, в котором обвинила Вооруженные силы Украины в создании баз вблизи школ и больниц.

Доклад жестоко раскритиковали в Украине и мире. В частности, Владимир Зеленский заявил, что правозащитники попытались перенести ответственность за российские преступления на Украину.

Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук решила уволиться, заявив, что данный отчет стал пропагандистским подарком для Москвы.

Позже Amnesty International извинилась за то, что "причинила боль".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Amnesty InternationalШвеция