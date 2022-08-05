Директор украинского офиса Amnesty International объявила об уходе

"Я увольняюсь из Amnesty International в Украине. Это еще одна потеря, которую мне принесла война… Дело не в английском, а в том, что если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что тут такого - осудить армию защитников", - отметила она.

По ее словам, она пыталась донести мнение украинского офиса, чтобы отчет о войне в Украине с упоминанием якобы ответственности ВСУ за гражданские жертвы был удален.

"Мы, со стороны украинского офиса, постоянно отмечали, что пресс-релиз, который организация выпустила 4 августа, должен как минимум исследовать две стороны и учесть позицию Минобороны Украины. Как мы отмечали, представители Amnesty International обратились в Миноборону с просьбой о реакции, но дали очень мало времени на ответ. В результате этого, сами того не желая, организация создала материал, прозвучавший как поддержка российских нарративов", - подчеркнула Покальчук.