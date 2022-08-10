Співзасновник шведської Amnesty International покинув організацію через звіт про ЗСУ

Вестберг виступив з критикою звіту про Україну. Він вирішив покинути правозахисну організацію після майже 60 років роботи в ній.

"Я є членом організації вже майже шістдесят років. З важким серцем я через заяви Amnesty щодо війни в Україні закінчую свою довгу і плідну співпрацю", - сказав він.

Пер Вестберг був одним зі співзасновників шведського відділу Amnesty International, який утворився у 1964 році.

Скандальний звіт

Нагадаємо, 4 серпня правозахисна організація Amnesty International опублікувала звіт, в якому звинуватила Збройні сили України у створенні баз поблизу шкіл та лікарень.

Доповідь жорстоко розкритикували в Україні та світі. Зокрема, Володимир Зеленський заявив, що правозахисники спробували перенести відповідальність за російські злочини на Україну.

Директор українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук вирішила звільнитися, заявивши, що даний звіт став пропагандистським подарунком для Москви.

Пізніше Amnesty International вибачилася за те, що "спричинила біль".

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