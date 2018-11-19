ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Соцмережа Instagram "засвітила" паролі своїх користувачів

Новини » Телеком & IT    19.11.2018 - 15:49
Соцмережа Instagram "засвітила" паролі своїх користувачів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В роботі Instagram сталися проблеми з безпекою

У роботі соцмережі Instagram сталися проблеми з безпекою, які могли розкрити паролі користувачів для широкої громадськості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Information.

Так, користувачі Instagram було повідомлено, що через нову проблему безпеки їх паролі могли стати відомі публіці.

"Таким чином, серед дослідників питань безпеки з'явилися побоювання, наскільки заходи безпеки самої соцмережі є надійними", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що компанія повідомила користувачам, що їх паролі відображалися в адресному рядку на сторінці сервісу Download Your Data, який був запущений ще в квітні 2018 року.

Нагадаємо, дані 257 тисяч користувачів соціальній мережі Facebook були розміщені у вільному доступі в інтернеті, в тому числі особисті повідомлення більш 80 тис. користувачів.

Раніше у соцмережі Facebook сталася кібератака на 30 млн акаунтів.

Зокрема, фахівці компанії знайшли вразливість, яка дозволяла атакувати акаунти користувачів. Вона пов'язана з функцією "Переглянути", яка дозволяє власникам акаунтів з'ясувати, як бачать їх сторінку інші користувачі.

Зазначалося, що усунути уразливість вдалося ще через два дні, після чого функція "завантажити" була заблокована.

У відкритий доступ в США потрапили понад 26 млн SMS-повідомлень В роботі Instagram стався глобальний збій
Новини України Instagramутечка данныхсбой в работе
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся