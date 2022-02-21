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Соцсеть Дональда Трампа стала самым скачиваемым приложением в США

Автор: Сергей Сурепин

20 февраля Дональд Трамп запустил собственную социальную сеть – Truth Social. Проект бывшего президента США стал самым скачиваемым бесплатным приложением в App Store США.

Об этом сообщает РБК-Украина, изучив рейтинг приложений в App Store.

О намерении запустить собственную социальную сеть Дональд Трамп сообщил в октябре 2021 года. Для реализации этого проекта медиакомпания Digital World Acquisition Corp. привлекла инвестиции в размере 1 миллиарда долларов.

Truth Social – ответ Дональда Трампа на блокировку его учетных записей в Twitter, Facebook и YouTube. Его страницы начали блокировать после штурма Капитолия сторонниками Трампа, который произошел в начале 2021 года.

Социальная сеть доступна только пользователям в США. Сейчас доступ к ней есть у ограниченного количества пользователей. Полноценный запуск запланирован к концу марта 2022 года. В дальнейшем приложение будет доступно в других странах.

Ранее РБК-Украина писало, что Дональд Трамп запустил собственную социальную сеть.

Также РБК-Украина сообщало, что хакеры за несколько часов взломали социальную платформу Дональда Трампа.

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Дональд Трамп