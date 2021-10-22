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Хакеры за несколько часов взломали социальную платформу Дональда Трампа

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Пятница 22 октября 2021 19:00
Хакеры за несколько часов взломали социальную платформу Дональда Трампа Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Хакерам удалось взломать социальную сеть TRUTH Social, которая принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу, всего через несколько часов после объявления о ее создании. После этого бета-версию закрыли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что хакеры создали поддельные учетные записи от имени:

  • Дональда Трампа
  • его бывшего советника Стивена Бэннона;
  • сторонника теорий заговора Рона Уоткинса;
  • основателя Twitter Джека Дорси.

В бета-версии хакеры обнародовали изображения свиней, заявления в адрес Дорси и расспрашивали о местопребывании жены Трампа.

Через некоторое время их заблокировали, а бета-версию платформы - закрыли.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что Дональд Трамп планирует запустить собственную социальную сеть.

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Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
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