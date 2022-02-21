Дональд Трамп запустил собственную социальную сеть
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп запустил собственную социальную сеть, которая получила название Truth Social. Впрочем, многие столкнулись с проблемой во время регистрации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Некоторые из пользователей заявили о проблемах во время попытки зарегистрировать свою учетную запись. Часть из них получила уведомление о том, якобы их включили в список ожидания из-за большого спроса.
Некоторое время социальная сеть была доступна ограниченному кругу людей, которые взяли участие в тестировании приложения.
Социальную сеть возглавляет бывший член Палаты представителей Девин Нуньес. Компания заявляет о свободе слова и планирует таким образом привлечь внимание пользователей, которые считают, что их взгляды подавляются на популярных платформах.
Полный запуск социальной сети запланирован к концу марта.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что социальную сеть Дональда Трампа планируют запустить уже в марте текущего года.