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Дональд Трамп запустил собственную социальную сеть

Новина українською →
США , Понедельник 21 февраля 2022 14:47
Дональд Трамп запустил собственную социальную сеть Фото: Дональд Трамп запустил собственную социальную сеть (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп запустил собственную социальную сеть, которая получила название Truth Social. Впрочем, многие столкнулись с проблемой во время регистрации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Некоторые из пользователей заявили о проблемах во время попытки зарегистрировать свою учетную запись. Часть из них получила уведомление о том, якобы их включили в список ожидания из-за большого спроса.

Некоторое время социальная сеть была доступна ограниченному кругу людей, которые взяли участие в тестировании приложения.

Социальную сеть возглавляет бывший член Палаты представителей Девин Нуньес. Компания заявляет о свободе слова и планирует таким образом привлечь внимание пользователей, которые считают, что их взгляды подавляются на популярных платформах.

Полный запуск социальной сети запланирован к концу марта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что социальную сеть Дональда Трампа планируют запустить уже в марте текущего года.

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Дональд Трамп
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